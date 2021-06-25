英國大臣夏國賢與女幕僚偷情擁吻畫面流出　為違反防疫指引道歉

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-06-25 20:24

已婚的英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）與女幕僚科拉丹傑洛（Gina Coladangelo）在辦公室大樓內偷情擁吻的閉路電視畫面，在6月25日曝光。夏國賢同日承認自己違反防疫的社交距離指引，為此向公眾道歉。在野工黨則要求他下台。

英國傳媒廣泛報道這次事件，並指是夏國賢的秘密婚外情。據《鏡報》（Mirror）報道，流出畫面的事件在5月6日發生，地點在英國衞生部的倫敦總部大樓內。畫面顯示夏國賢與一名女子深情擁吻。

報道指，在事件發生時，英國政府的社交距離指引要求民眾保持2米的距離，並避免「面對面的接觸」。

▼英國傳媒廣泛報道這次事件▼

42歲的夏國賢目前已婚，育有3名子女。至於「女主角」則是他的43歲幕僚科拉丹傑洛（Gina Coladangelo），同樣已婚，也有3名子女。

報道指，夏國賢與科拉丹傑洛2000年代初在牛津大學相識，至2020年3月，夏國賢決定聘請科拉丹傑洛時，已引發爭議。

在野工黨主席杜安妮（Anneliese Dodds）要求首相約翰遜（Boris Johnson）解僱夏國賢。

夏國賢同日表示，承認自己違反社交距離指引，「我讓民眾失望了，我很抱歉。」他強調，自己會繼續專心工作，讓國家走出疫情，並稱希望在個人事務上得到私隱。