中國常駐聯合國副代表耿爽警告勿在敘利亞搞政權更迭

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-06-26 22:03

在中國國家主席習近平向敍利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）發出獲勝連任賀電後，中國常駐聯合國副代表耿爽6月25日指出，在敍利亞搞政權更迭的想法必須徹底放棄。

2020年7月19日，敍利亞總統巴沙爾·阿薩德與妻子阿斯瑪（Asma al-Assad）參加議會選舉投票。（Reuters）

據中國常駐聯合國代表團網站6月25日消息顯示，耿爽在聯合國安理會敍利亞政治問題公開會上發言，指出敍利亞問題歸根結底要通過政治方式來解決，談判總是好過戰爭。中方支持「敍人主導、敍人所有」的政治進程，支持全面落實安理會第2254號決議。

耿爽特別提到，敍利亞主權和領土完整以及敍人民的主導地位必須得到充分尊重，對敍利亞的單邊制裁必須停止，在敍利亞搞政權更迭的想法必須徹底放棄。

此外，耿爽透露敍利亞跨境人道救援機制授權即將到期，安理會就延期決議草案充分交換意見，深入全面協商，努力爭取共識，避免「攤牌」局面。同時警告，敍利亞經濟面臨嚴重困難，國際社會如不及時施以援手，人道後果不堪設想。不能一邊聲稱要解決問題，一邊放任問題變得更加嚴重，中方呼籲有關國家恢復對敍利亞的經濟和發展援助。

敍利亞總統巴沙爾在選舉中獲勝連任後，中國國家主席習近平5月31日發出賀電，提到中敍傳統友好，高度重視中敍關係發展，中方堅定支持敍利亞維護國家主權、獨立和領土完整，將為敍方抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情、振興經濟、改善民生提供力所能及的幫助。