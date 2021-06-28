英國防部文件泄密　驅逐艦故意駛近克里米亞宣示支持烏克蘭

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-28 13:44

英國一份50頁的國防部機密文件，被發現遺失在巴士站。英國廣播公司（BBC）取得這份文件，揭露部分內容。其中文件特別提到讓海軍進入烏克蘭的黑海水域，支持烏克蘭在克里米亞的立場。

圖為6月26日，在格魯吉亞西南部巴統外的英國驅逐艦捍衛者號。（Reuters）

文件記錄了國防部就讓海軍艦艇接近克里米亞的黑海水域作出的討論，國防部把行動稱為「Op Ditroite」。

文件中顯示出國防部準備了兩條航行路線，其中一條路線是從敖德薩（Odessa）直接航向巴統（Batumi），途中接近克里米亞西南端的分道航行制路線。

國防部形容此路線可以「提供英國與烏克蘭政府接觸的機會……以宣示英國承認該地區屬於烏克蘭領海」。國防部亦因此訂立3種俄羅斯可能作出的反應，由「安全而專業」到「既不安全又不專業」。

至於另一條航行路線，會讓艦艇保持免於駛入受爭議的水域。但文件中稱這路線或會讓被俄羅斯描繪為「英國害怕並逃跑」，從而讓俄羅斯聲稱英國接受莫斯科對克里米亞領海的主權。

這意味英國驅逐艦捍衛者號（HMS Defender）23日駛經克里米亞在黑海的水域是有備而來，文件說明英國此舉是為支持烏克蘭，抗議俄羅斯吞併克里米亞。

而俄羅斯對英國作出的反應，也可能是預想之內。23日俄羅斯黑海艦隊對捍衛者號進行射擊警告。