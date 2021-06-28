澳洲調查記者：中國呈交聯合國文件反映華認真看待實驗室外泄風險

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-28 16:57

澳媒6月27日引述一名調查記者稱，中國2011年向聯合國提交的一份文件稱，北京是極度認真看待實驗室可能發生的泄漏。她稱中國在文件中指出，實驗室發生的意外可令全人類置身巨大的危險中。

澳洲天空新聞（Sky News Australia）27日引述9月出版新書《武漢到底發生了什麼》（What Really Happened in Wuhan，暫譯）的馬克松（Sharri Markson）進行報道。

馬克松是澳洲沃克利新聞獎得主，現任職《澳洲人報》調查編輯，以及兼職澳洲天空新聞節目主持人。新書內容主要是她對新冠病毒（SARS-CoV-2）來源的調查。

圖為6月13日，中國湖北省武漢市華中師範大學的畢業生出席畢業典禮。（Reuters）

馬克松稱中國2011年向聯合國《禁止生物武器公約》（BWC）會議提交的文件中，包括討論「將特定病毒變武器化以針對種族發動攻擊」的議題。她稱是這是一個令人震驚以及怪誕的生物研究範疇。

她稱文件中最重要的是：「中國政府極度認真看待實驗室可能發生的泄漏」，「認真到他們稱實驗室發生泄漏，以及它的威脅，會將全人類置於巨大危險中。」

馬克松稱：「中國甚至說，生物技術研究意味着，（各國）在遵守BWC方面有困難。」

她稱：「沒證據顯示新冠病毒（SARS-CoV-2）是生化武器，也沒有證據顯示中國曾進行生物攻擊」。