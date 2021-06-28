朝鮮官媒罕見報道金正恩變瘦　背後意圖惹猜測

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-28 21:47

朝鮮領導人金正恩暴瘦，朝鮮中央電視台6月25日罕見公開稱，朝鮮民眾為金正恩變瘦感到傷心。專家認為，朝鮮官媒是有意利用金正恩變瘦這一事實。

路透社6月28日報道稱，分析人士表示，朝鮮官方媒體罕見地提及領導人金正恩的健康狀況，可能是為阻止外界的猜測，同時強調在糧食短缺的情況下，大家都要做出犧牲。

荷蘭萊頓大學的朝鮮問題專家格林（Christopher Green）説：「如外部觀察人士注意到了金正恩外表的變化，你可以毫無疑問地説，朝鮮人民也注意到了，而且注意得更快。」

格林説，朝鮮政權可能從一開始就想強調，金正恩在普遍困難時期為人民努力工作的事實。

報道稱，金正恩承認，如果2021年的糧食歉收，「緊張」的糧食局勢可能會惡化，這將加劇經濟問題。目前，朝鮮實施了嚴格的邊界限制措施，貿易已經大幅萎縮。

朝鮮錄播金正恩主持會議畫面：

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總部位於首爾的韓國風險集團首席執行官奧卡羅爾（Chad O'Carroll）表示：「在我看來，他們以這種方式提及他體重下降的最可能的原因是，與正在實施的與新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）相關的邊境措施有關。」

他還説：「不管金正恩體重迅速減輕的原因是什麼，這似乎有宣傳價值，表明即使是朝鮮的領導人也面臨着同樣的食品短缺，這個危機目前正衝擊着這個國家。」

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朝中社6月5日報道金正恩6月4日主持勞動黨第八屆中央委員會第一次政治局會議的消息，這是金正恩時隔29天公開亮相。從朝媒公開的圖片中可見金正恩體重明顯變瘦，這引發了外界的廣泛猜測，有人猜測他故意減肥，有人猜測他患病。

6月25日，朝鮮中央電視台罕見發布採訪影片，公開提及金正恩變瘦這一事實。片中受訪的朝鮮民眾説，看到金正恩變瘦，民眾都感到極為傷心，所有人都稱他們為此流淚。