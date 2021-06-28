英俄軍艦克里米亞水域發生摩擦後　英國再派巡邏艦赴黑海

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-29 00:18

英國驅逐艦「捍衛者」號（HMS Defender）6月23日通過現由俄羅斯控制的克里米亞（Crimea）水域，在俄羅斯對此不滿之際，英軍再派出一艘巡邏艦前往黑海（Black Sea）。

母港在英國樸次茅斯（Portsmouth）的「河」級巡邏艦「特倫特」號（HMS Trent）已在28日早上進入黑海水域。

「特倫特」號是英國新製戰艦之一，進行運送特種部隊，追緝走私毒品、海盜及恐怖分子等工作。它6月較早時完成在黑海的首次航行，與烏克蘭部隊進行演習。

美國海軍發言人向英國新聞公司（The News）證實，「特倫特」號這次再進入黑海，是參加「海風-​2021」軍事演習（Exercise Sea Breeze 2021）。演習有約30國參加。

圖為2021年6月26日英軍巡邏艦「特倫特」號泊在希臘克里特島的碼頭。（「特倫特」號Twitter賬戶）

俄媒6月23日引述國防部稱，俄羅斯黑海艦隊一艘護衛艦23日在黑海向一艘英國海軍驅逐艦射擊示警。但英方否定俄方的說法，稱俄羅斯並沒有開火警告英軍艦艇。

英國稱該處是烏克蘭水域，且行動合符國際法，惟俄羅斯認為它是該國水域。俄羅斯2014年吞併克里米亞，國際社會不予承認。