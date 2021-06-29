G20外長會意大利舉行　中國外長王毅視像參與

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-29 11:20

意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）在當地時間6月28日於南部城市巴里（Bari）接待前來出席二十國集團（G20）外長會的代表，包括德國外長馬斯（Heiko Maas）、英國外相藍韜文（Dominic Raab）及日本外相茂木敏充等。

外長會28日及29日在另一城市馬泰拉（Matera）召開，他們將討論全球策略及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情等議題。為產業提供地緣政治風險資訊的Foreign Brief稱，會上主要話題亦包括公平獲得疫苗及醫療服務。

Foreign Brief稱外長們亦會談及後疫情的經濟、環境及醫療保健復蘇，目的是建立一個防範未來再發生全球衛生危機系統。

意大利28日首次實現全國範圍全部劃定為新冠疫情低風險地區，民眾在戶外可以不戴口罩。此舉外界意外。而28日出席會議的外長都沒佩戴口罩。

王毅以視像形式出席

中國外交部發言人汪文斌28日宣布，應迪馬約邀請，王毅29日以視像方式出席G20外長會。

據路透社稱美國務院一位官員23日稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與王毅在G20外長會舉行期間沒會晤計劃。

迪馬約在會議舉行前與布林肯出席記者會時稱，意大利與中國是強大的貿易夥伴，中意有歷史關係，但相對與美國絕對沒得比。意大利2019年與中國簽訂一帶一路協議，美國對中意聯繫表示關注。

日本方面，共同網29日稱，就中國被指導致發展中國家陷入「債務陷阱」問題，茂木敏充會在會議強調開發金融領域的國際規則的重要性。他還將倡導通過多邊主義克服疫情。