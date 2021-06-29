Facebook被美國政府控壟斷市場　法官駁回訴訟稱理據不充分

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-29 12:34

美國的法官6月28日駁回了尋求迫使Facebook出售Instagram和WhatsApp的聯邦和州反壟斷訴訟，稱聯邦訴訟法律理據不充分。宣判後Facebook股價升超過4%，市值首次超過1萬億美元。

這次駁回讓去年以來聯邦和州針對大型科技公司提起的多項訴訟首次遭遇重大挫折。這些訴訟的目的是希望限制大公司濫用自己巨大的市場權力。

圖為2018年3月29日，美國紐約市時報廣場的螢幕顯示Facebook的標誌。（AP）

美國哥倫比亞特區地區法院法官博斯伯格（James Boasberg）表示，聯邦貿易委員會未能證明Facebook於社交網絡市場具有壟斷實力，但稱聯邦貿易委員會7月29日前可以提出新的申訴。

他還駁回多個州提起的一項訴訟，稱他們現在來挑戰Facebook分別於2012年和2014年收購Instagram和WhatsApp已經太遲。他沒有表示這些州可以重新提訴。

關於聯邦貿易委員會的訴訟，這位法官寫道：「雖然法院不同意Facebook這裏的所有論點，但最終認為聯邦貿易委員會的訴訟從法律方面而言不充分，因此必須駁回。」

Facebook一位發言人說：「很高興今天的判決承認了政府針對Facebook提出的指控存在缺陷。」聯邦貿易委員會一位發言人說，委員會正在「仔細檢視這項意見，並評估未來的最佳選擇」。