McAfee創辦人獄中「被自殺」？麥卡菲生前有大字紋身「神預言」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-29 15:24

知名防毒軟件公司McAfee創辦人麥卡菲（John McAfee）在西班牙巴塞羅拿（Barcelona）等待引渡返美國受審時死亡。他的死因引發外界熱烈討論。麥卡菲遺孀賈尼絲（Janice McAfee）質疑，而家人則要求進行獨立驗屍。賈尼絲稱美國政府想他死在獄中。

麥卡菲顯然不願在美國監獄中度過餘生，他生前於6月10日在Twitter發文，對將被引渡返美顯得心煩意亂。

There is much sorrow in prison, disguised as hostility.



The sorrow is plainly visible even in the most angry faces.



I'm old and content with food and a bed but for the young prison is a horror - a reflection of the minds of those who conceived them. — John McAfee (@officialmcafee) June 10, 2021

或會「被自殺」 手臂紋大字

西班牙法院23日公布將他引渡至美國後數小時，他被發現陳屍在監獄牢房中，終年75歲。

西班牙媒體《國家報》（El Pais）引述消息人士稱，證實麥卡菲自縊身亡。內文也提到，獄警在發現他時，在其衣袋持到一封遺書，但消息人士沒披露它的內容。美聯社26日亦有類似報道。

第一次驗屍結果稱他是自殺身亡。麥卡菲家屬現要求進行獨立驗屍。

遺孀賈尼絲稱他最後跟她說的話，是當天傍晚會致電她，那不像是會輕生的人說的話。

他生前深信自己會被陷害，曾公開稱他倘被謀殺，會被偽裝成自殺。他對這說法深信不疑，因此生前在手臂紋下$WHACKD這個字。

麥卡菲生前在手臂弄了一個紋身，紋下$WHACKD一字。他稱一旦他自殺，就是被人偽裝而成。（麥卡菲Twitter賬戶）

麥卡菲死前3天，賈尼絲指控美國想他「死在獄中」，以此殺雞儆猴，警告那些想爆出美國政府腐敗內幕的人。

麥卡菲一手創辦同名的防毒軟件McAfee，公司在2010年代獲Intel收購。圖為他2012年12月12日現身佛羅里達州。（AP）

不交稅理由奇特

他因2014年至2018年涉嫌逃稅被美國政府通緝，涉款400萬美元。麥卡菲以別的賬戶以及加密幣賬戶收取報酬，藉此逃稅。2019年他稱自己意識形態上不允許自己交稅。

倘他被引渡至美受審罪成，他最多可被判處入獄30年，但在引渡案判決出爐以及他還在等待引渡返美時，死在獄中。

麥卡菲2019年曾短暫效力一加密幣公司，擔任行政總裁。他離職後離開美國，與妻子、寵物犬及員工在豪華遊艇上享受人生，但西班牙根據美國田納西州檢方發出的拘捕令，2020年10月於巴塞羅那機場拘捕他。