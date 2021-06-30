瑞典首相下台　中間偏右政黨獲授權籌組政府

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-30 00:47

瑞典首相勒文（Stefan Lofven）6月28日辭職，國會議長諾倫（Andreas Norlen）29日邀請中間偏右的溫和黨（Moderates party）領袖克里斯特松（Ulf Kristersson）籌組新政府。

勒文21日在國會的不信任投票中落敗，他會留任看守首相，直到新政府組成為止。

瑞典首相勒文在6月21日的國會不信任投票中落敗。圖為他5月24日於布魯塞爾出席歐盟峰會。（AP）

溫和黨是當地其中一個最大在野黨，諾倫表示，克里斯特松需要在7月2日或之前組成新內閣，或者視乎情況延長限期，但假如克里斯特松最終無法成功，諾倫會將組閣權力交予其他政黨領袖。

克里斯特松目前獲基督教民主黨（Christian Democrats）、自由黨（Liberals）及瑞典民主黨（Sweden Democrats）支持，但連同溫和黨手上的票數，他們在349席的國會中，只有不足一半的174席。因此克里斯特松表示，希望爭取勒文領導的社會民主黨或綠黨等中間偏左議員支持。

瑞典溫和黨領袖克里斯特松（Ulf Kristersson）6月29日獲授權籌組新政府。圖為他當天離開國會時，接受傳媒提問。（Reuters）

不過瑞典民主黨曾於白人至上主義有關連，再加上強硬的反移民立場，因此多個政黨已經表明無意與對方合作，令當地政治局勢充滿變數。