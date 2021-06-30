埃塞俄比亞叛軍奪得提格雷州首府控制權　聯合國憂慮停火成效

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-30 03:36

非洲埃塞俄比亞局勢持續不穩，提格雷人民解放陣線（TPLF）6月29日表示，部隊已經控制提格雷州（Tigray）首府默克萊（Mekelle）。聯合國憂慮當地的停火協議成效。

提格雷人民解放陣線（TPLF）發言人29日向路透社稱，他們已經完全控制默克萊，指部隊繼續向南及東部推進，直到將政府軍趕出領土為止。該名發言人亦指，默克萊的民眾已經可以外出，但沒有透露當地會否尋求獨立。

有默克萊的民眾表示，提格雷人民解放陣線部隊進入當地時，獲大批支持者夾道歡呼。另外有網上片段顯示，北部城鎮希雷（Shire）亦有同樣慶祝場面。

2021年3月18日，埃塞俄比亞提格雷州一名14歲的男孩在醫院接受治療。（Reuters）

埃塞俄比亞政府在28日宣布單方面停火，但沒有提及提格雷人民解放陣線是否已經奪回默克萊的控制權。聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）29日表示，該停火協定的成效仍然不明朗，指當地的通訊及互聯網服務中斷，因此未知現時情況對人道活動的影響。

提格雷的武裝衝突持續多時，造成數以萬計人士喪生、大約200萬人流離失所，而且導致不少人面臨飢荒困境。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）28日表示，希望就當地問題達成政治解決方案。