邁阿密塌樓增至12死約149失蹤　拜登夫婦將前往慰問

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-30 09:35

美國邁阿密海濱住宅大樓6月24日局部倒塌，意外發生至今第6天。案中已有12人死亡、尚有約149人失蹤，搜救行動持續。美國總統拜登（Joe Biden）與夫人吉爾（Jill Biden）7月1日親身前往當地慰問。

事發於6月24日凌晨約1時半，出事大樓位於佛羅里達州邁阿密-戴德縣（Miami-Dade）的瑟夫賽德鎮（Surfside），是一幢名為尚普蘭大廈南樓（Champlain Towers South，暫譯）的海濱住宅大樓。它建於1981年，有超過130個單位，大約80個單位有人居住。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在公布拜登夫婦的行程時稱，他們除與死者及失蹤者家屬見面，亦藉此感謝日以繼夜工作的工作人員及搜救人員

她稱拜登已派遣美國聯邦緊急措施署（Federal Emergency Management Agency，FEMA）署長克里斯韋爾（Deanne Criswell）前往視察。

塌樓原因仍在調查中，但《紐約時報》29日基於其所取得的文件報道，不足3個月前，大樓業主協會主席沃德尼茨基（Jean Wodnicki）已向居民發信。她稱大廈的損壞程度自2018年一次檢查被強調出來之後，已「嚴重惡化」。

這封4月發出的信件稱，大樓有「重大結構損壞」，稱「混凝土的情況惡化加快，樓頂狀況變得更差」，信中補充稱「（在大樓）發現新的問題」，促請居民支付1,500萬美元進行特別評估。顧問工程師莫拉比托（Frank Morabito）稱發現已在發生惡化情況加速，他稱混凝土剝落倘已是肉眼可見，意味下方鋼筋在生鏽和變質。