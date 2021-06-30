緬甸局勢｜昂山素姬再出庭應訊　辯方提請控方證詞無效被拒

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-30 11:36

緬甸前國務資政昂山素姬6月29日再度出庭應訊。其辯護律師團稱就她涉嫌煽動叛亂的控方證詞提請無效，法官駁回。然而，法院允許將這個問題交予高等法院，並將暫停採用它，直到裁決出爐。

昂山素姬的律師敏敏梭（Min Min Soe）稱她29日前往內比都（Naypyidaw）特別法庭，就一些控罪聽取證詞。她被控為其保鑣非法進口對講機，以及在沒取得許可證的情況使用它們，還有她被指2020年兩度違反防疫規定舉行競選造勢活動。

她通過律師向民眾說，希望大家「保持團結一心」。

倘煽動叛亂罪成，她可被判入獄最多2年。此外軍政府已對她加控一些罪名，惟仍然待審，當中包括收賄，罪名成立的話可被判入獄最多15年。至於她被控違反《政府機密法》，最高刑罰為入獄14年。

同被控煽動叛亂的緬甸前總統溫敏（Win Myint）與內比都市長妙昂（Myo Aung，音譯）29日也與她一起出庭應訊。

圖為緬甸前國務資政昂山素姬的代表律師敏敏梭，6月29日在內比都與記者會面。（AP）

緬甸軍方另一方面對一些人網開一面。軍方電視台渺瓦底電視台29日稱，軍方已撤銷對24名公眾人物的反煽動法逮捕令，他們包括演員、運動員、網紅、醫生和教師等。電視台稱他們是「受到外部因素影響」才會參加示威，因此決定撤銷對他們的控罪。

緬甸軍方年2月1日發動政變，拘捕並軟禁昂山素姬及溫敏等人，觸發示威者上街抗議，軍方2月底3月初加強鎮壓，多人被捕及死亡。緬甸的援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners，AAAP）稱迄今已逾800人死亡，逾5,200人被捕。