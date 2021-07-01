美國老牌笑匠標哥士比獲法院推翻性侵罪　可即時出獄

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-01 02:47

美國老牌諧星標哥士比（Bill Cosby）涉性侵案件，他在2018年被判罪名成立後，賓夕法尼亞州（Pennsylvania）最高法院6月30日推翻裁決，並批准他可以即時出獄。

現年83歲的標哥士比被指在2004年在費城（Philadelphia）家中落藥性侵一名大學前僱員康斯坦德（Andrea Constand），法院在2018年裁定罪名成立，判監3至10年。

美國老牌諧星標哥士比（Bill Cosby）2015年遭控嚴重性侵，法院當時裁定罪名成立，並判監三至十年。（AP）

賓夕法尼亞州最高法院指出，州檢察官卡斯托（Bruce Castor）曾在2005年與標哥士比的律師達成協議，不會就事件刑事起訴對方。而康斯坦德在2015年以民事方式狀告標哥士比時，他就被迫在庭上作供。

標哥士比在2018年4月26日被裁定性侵罪成後，女事主康斯坦德（Andrea Constand，中）與支持者擁抱。（AP）

不過他的供詞就引來另一名地方檢察官斯蒂爾（Kevin Steele）同年於十二年消滅時效屆滿前數天，入稟起訴對方。法院在判詞中認為，斯蒂爾的決定侵犯標哥士比的正當法律程序的權利，因此只有一種措施完全恢復他的原本狀況，就是立即釋放對方，並禁止他將來再次面對有關指控。

標哥士比在1980年代主演電視喜劇《The Cosby Show》，其角色深入民心，更被稱為「美國父親」，但他被數十名女性指控性侵，導致形象插水。而他罪成入獄後，外界認為是「#MeToo」運動的主要里程碑。