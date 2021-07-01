菲裔27歲跨性別美女　奪內華達州小姐后冠締造歷史

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-07-01 03:52

美國拉斯維加斯上週日（28日）舉行「內華達州小姐」選美，27歲的菲律賓裔跨性別者Kataluna Enriquez擊敗其他21位參賽者勇奪后冠，成為第一位跨性別內華達州小姐，11月29日也將成為史上首位跨性別美國小姐（Miss USA）參賽者。她在Instagram發文感謝自己的支持者和跨性別族群：「非常感謝所有從第一天就支持我的人，我的勝利就是我們的勝利。我們剛締造了歷史。」

27歲的菲律賓裔跨性別者Kataluna Enriquez成為第一位跨性別內華達州小姐(Kataluna Enriquez IG)

綜合外媒報導，Kataluna Enriquez為內華達州的LGBTQ社群締造了新的歷史里程碑，她表示：「不要讓你的差異決定你的能力，你的差異是讓你與眾不同的東西。」她過去不屈不撓先後參與了加州皇后、2016美國皇后、國際跨性別選美皇后，她坦言參加選美時曾受過歧視，有裁判要她提出醫生證明，准許她參賽後又不分配室友與她同室，讓她感到羞辱。如果她贏得美國小姐后冠，將代表美國出賽環球小姐，將是2018年西班牙小姐Angela Ponce之後，第二位環球小姐跨性別參賽者。