特朗普集團及財務總監否認逃稅指控　形容遭政治迫害

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-02 05:30

美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下的特朗普集團（Trump Organization）及其財務總監（CFO）魏塞爾貝格（Allen Weisselberg）7月1日遭紐約檢察部門起訴，指他們涉嫌逃稅。特朗普形容指控是對他的新一輪政治迫害，進一步令國家分裂。

魏塞爾貝格及特朗普集團的代表律師1日現身紐約法院，他們被控自2005年至今涉嫌逃稅和作出虛假生意紀錄，而魏塞爾貝格被加控重偷盜罪。檢控官指，這宗案件由最高層行政人員策動，利用州及聯邦納稅人的金錢，令他們秘密加薪自肥。

他們否認控罪，魏塞爾貝格在無需保釋的情況下離開法院。假如他們最終被裁定罪名成立，魏塞爾貝格可能面臨入獄5至15年；特朗普集團則可能需要繳交所欠稅額的兩倍、或是25萬美元的罰款。

圖為2016年5月31日美國商人特朗普（前）在曼哈頓出席記者會，他公司特朗普集團財務總監魏塞爾貝格（後）站在其身後。（Reuters）

特朗普雖然暫時未被起訴，但這宗官司或損害特朗普集團與銀行及商業夥伴的關係，同時亦可能打擊特朗普的政治前景，包括在2024年總統大選捲土重來的機會。他在聲明中批評，紐約繼承民主黨激進左翼的政治獵巫工作，警告情況只會導致國家進一步撕裂。

特朗普集團的聲明亦指，官司不是與司法有關，而是有政治動機，形容這是企圖打擊特朗普的行動。其律師認為，如果集團的名字不是「特朗普」，當局根本就不會起訴他們。