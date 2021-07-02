巴黎法院對Airbnb非法租盤處罰款960萬美元

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-02 13:09

據cnBeta報道，巴黎一家法院宣布對流行的民宿短租公寓預訂平台Airbnb進行罰款。根據法院的説法，當涉及到在平台上列出的公寓時，這家科技公司沒有遵守當地的法規。Airbnb應該向巴黎市政府支付960萬美元的罰款。

這一決定已經醖釀了多年。像世界上許多主要城市一樣，Airbnb對巴黎的地產市場產生了一些影響。許多公寓由於成為Airbnb租盤而從地產市場上消失，導致租金走高。

度假租賃平台有多個，於是巴黎市實施一個註冊系統。如果人們想在Airbnb上列出自己的公寓，必須先獲得一個註冊號。像Airbnb這樣的平台將不得不要求獲得該註冊號，並且每年最多可入住120晚。

起初，市長辦公室標記大約1,000個沒有適當註冊的公寓。他們把名單發給了Airbnb，要求該公司撤下這些放租的帖文。2019年，巴黎市以同樣的理由起訴Airbnb。由於一些監管的變化，責任由房東和平台共同承擔。。

「這是法國第一次有地方政府贏得對科技巨頭的訴訟，」巴黎副市長Ian Brossat在一份聲明中説。「平台終於被追究責任了。對巴黎人來説，這是一場美妙的勝利。」Airbnb告訴法媒，在過去一年中，巴黎95%租盤預訂時間少於120晚。