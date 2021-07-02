維珍銀河創辦人布蘭森7月11日上太空　比貝佐斯早一周

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-07-12 00:58

維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）今日正式宣布，他將在7月11日乘坐旗下維珍銀河（Virgin Galactic）的團結號火箭（VSS Unity）升空探索宇宙邊緣。它預計最高可到達約295,000呎高空的太空邊緣，那個高度已可感受到宇宙無重力狀態，也可以看到地球弧線表面。布蘭森此舉，將開創私人太空旅行的里程碑。

維珍銀河公司聲明指，太空船二號（SpaceShipTwo）系列的團結號下一次火箭動力試飛將於7月11日展開，但仍須視天氣和技術檢測。太空船將會攀升至29.5萬呎的太空邊緣，太空人將能感受到數分鐘的無重狀態。

至今已有600名人士為維珍銀河公司的太空旅行落訂，據悉每位票價為25萬美元（約195萬港元）。這次親身出征太空的布蘭森表示：「我堅信太空屬於我們所有人，經過17年的研究，工程探研及創新，新型的商業太空探索，將為人類打開宇宙之門，為世界作出理想改變。」

圖為2017年4月5日，藍色起源公司創辦人貝佐斯於科羅拉多州會見傳媒。（路透社）

另一名投資私人太空事業的富豪、亞馬遜（Amazon）總裁貝佐斯（Jeff Bezos）原訂在7月20日與他弟弟，以及另外兩位乘客將乘坐旗下藍源公司（Blue Origin）的太空船到太空邊緣，感受無重力狀態。

現在，布蘭森把升空日期定在7月11日，很明顯是希望趕在貝佐斯之前，矢志要搶風頭，成為第一位搭乘私人太空船抵達太空邊緣的平民。