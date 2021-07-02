華為無懼美國打壓　大舉投資晶片業　全球廣招人才

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-07-02 21:09

有消息稱，中國企業華為正在海納人才，決心尋找新的增長途徑。招募慕尼黑的晶片工程師、伊斯坦堡的軟件開發人員和加拿大的人工智能研究人員。

據《日本經濟新聞》7月2日報道， 從華為在各徵才平台開出的職缺來看，它完全針對人工智能算法、自動駕駛、軟件和計算基礎架構等領域。

《日經》查看華為各個招聘網站及其官方LinkedIn賬户上的招聘信息，在歐洲和加拿大找到了數百個與人工智能算法、自動駕駛汽車工程、軟件和計算基礎設施、晶片開發和量子計算相關的職位，而所有涉及的這些領域美國也在大力投資。

晶片荒曝露全球半導體供應鏈脆弱，美國、歐洲、日本、中國等多國均正部署減少對台灣和南韓依賴。例如美國總統拜登建議斥巨資支持本土半導體生產。（Reuters）

據悉，在慕尼黑，華為正在招募幾支無線晶片組和汽車晶片的開發團隊，這座德國城市也是豪華汽車製造商寶馬（BMW）的所在地。華為在尖端汽車技術上押下重注。除了在汽車和自動駕駛技術方面聘請了許多工程師外，華為最近還與SERES（賽力斯）合作打造華為智選電動汽車。

此外，華為還在慕尼黑設有光學和量子計算實驗室。應用量子力學原理來創造比傳統超級計算機更強大的計算機，是包括 IBM、英特爾和谷歌在內的世界龍頭科技公司的關鍵戰場。

值得注意的是，華為同時也對晶片產業多個領域進行佈局。截至2021年6月，日經分析中國大陸企業數據的資料發現，華為又新增投資10家與晶片有關的企業。