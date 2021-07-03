默克爾與約翰遜會面　期望英德關係重新發展

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-03 06:16

德國總理默克爾（Angela Merkel）7月2日訪問英國，分別與首相約翰遜（Boris Johnson）及女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）會面。默克爾表示，希望兩國關係可以重新發展，並認為在不久將來可以容許完成接種新冠疫苗的英國旅客抵步時無需隔離檢疫。

今次是默克爾擔任總理16年以來，第22次及最後一次官式訪問英國。約翰遜邀請默克爾在鄉間官邸契克斯（Chequers）舉行工作午餐會，兩人其後出席聯合記者會，默克爾表示，英國已經離開歐盟，因此是兩國展開新關係的好機會。她認為，德國方面樂意商討友好或合作條約，反映兩國的廣闊關係。

默克爾亦在英國內閣會議上發表講話，是自1997年美國總統克林頓（Bill Clinton）以來，再次有外國領袖獲如此安排。

德國總理默克爾任內最後一次訪問英國，她在7月2日到溫莎堡與英女王伊利沙伯二世會面。（Reuters）

另外新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍是其中一個焦點，默克爾被問到德國何時容許完成接種兩劑疫苗的英國人到當地時，稱Delta變種病毒在德國蔓延，因此柏林方面需要採取限制措施，但指政府持續審視相關政策，認為在不久將來就可以向英國民眾開放邊境。

默克爾：德國敗於英格蘭「有點傷心」

默克爾亦對英國容許超過6萬名球迷到倫敦溫布萊球場（Wembley Stadium）欣賞歐洲國家盃四強及決賽的安排感到憂慮，指當地的Delta變種病毒同樣流行，擔心入場人數會否過多。不過約翰遜強調，當局以非常謹慎和可控制方式開放體育活動，稱英國的高疫苗接種率已建立巨大的免疫屏障。

德國總理默克爾7月2日與英國首相約翰遜會面，稱希望兩國關係可以重新發展。（Reuters）

英德兩國在足球場上是長年宿敵，默克爾對於德國隊在歐洲國家盃16強敗走英格蘭「有一點傷心」，但仍祝願英格蘭在餘下賽事會有好表現。約翰遜回應指，感謝德國破例打破經常擊敗英格蘭的傳統。