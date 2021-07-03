歐盟委員會執行副主席：將對數百公司徵收數碼稅

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-03 19:08

歐盟委員會執行副主席兼歐盟競爭事務專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）稱，委員會將在未來幾周提出一項數碼稅，為經濟從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行中復甦提供資金，這項數碼稅將適用於數以百計的公司，其中多數是歐洲公司。

27個歐盟國家2020年同意聯合借款7,500億歐元，建立一個後後疫情的復甦基金，目的是刺激經濟增長以及培育更環保、更數碼化的經濟。這筆借款將由歐盟委員會代表歐盟國家在30年內通過新增稅收的方式償還，其中包括對數字經濟和二氧化碳排放徵收的稅。

韋斯塔格對經濟合作與發展組織（OECD）7月1日達成的一項協議表示歡迎，協議確定了在哪裏對公司徵稅的新規，稅率則至少為15%。但她表示，歐盟將繼續推進其數碼稅，但並未透露稅率將是多少。

她在接受採訪時表示：「如果我們能夠完全認可並實施這一計劃，而稅務機關實際上有足夠的資源來申報稅款，那麼一些今天納稅很少或不納稅的公司將可為社會做出貢獻。」

歐盟發表監管AI立法草案。歐盟委員會執行副主席韋斯塔格（Margarethe Vestager）明言：「我們的社會容不下大規模監控。」（Reuters）

韋斯塔格表示，歐盟的數碼稅與經濟合作與發展組織的稅收協議有不同的目標，其徵稅的範圍「廣泛得多」。她指出：「經濟合作與發展組織的協議適用於100家最大的公司，而（歐盟的）這項稅收適用於多得多的公司。」她補充説，這項稅收將主要影響歐洲公司，但其他公司也會受到影響。

「我理解對於一家公司來説，無論怎麼稱呼都好，這都是一種成本。」韋斯塔格説道。她補充稱，企業應該將此視為在歐洲做生意的正常成本。

韋斯塔格拒絕提供哪些公司將受到影響的細節訊息，也拒絕透露徵稅規模。

一位歐盟委員會消息人士稱，該委員會已將宣布推出這項數碼稅的暫定日期從7月14日改期至7月20日，但仍有可能發生變化。