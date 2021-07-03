中國公司獲得斯里蘭卡公路18年經營權　日媒稱引起擔憂

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-03 23:10

日媒6月30日稱，中國一間國營公司成功投得斯里蘭卡一個備受矚目的基礎設施項目，再次引起有關斯里蘭卡將成為「中國殖民地」的恐懼。

中國國營企業中國交通建設公司（China Communications Construction Company，CCCC）旗下子公司中國港灣工程公司（China Harbor Engineering Company，CHEC）6月份投得一個新的開發項目，政府批准由CHEC建造長17公里、座落科倫坡郊區的高架公路。

《日本經濟新聞》30日稱，根據交易條款，CHEC將擁有它18年，以此收回成本、賺取利潤，之後才交還給斯里蘭卡政府。

這讓CHEC成為第一間持有斯里蘭卡公路的外國公司。

圖為2019年11月18日，鏡頭下設於位於斯里蘭卡的科倫坡港口城地盤，它是由中國港灣工程興建。（Getty）

斯里蘭卡內部討論

身為斯里蘭卡反對派的國會議員、本身也是經濟學家的Harsha De Silva稱，投資者單靠在17公里的里路上收費，不會能夠「回本」。

惟科倫坡大學研究公共債務和金融的講師Umesh Moramudali對日經說，這比舉債融資項目好得多，因為BOT（建造、營運及移交，Build, Operate and Transfer）項目可讓該國不必償還債務予海外投資人，杜絕外匯外流。

Moramudali稱：「但它應以透明的方式進行招標，才是對國家有好處。此外，項目應該使國家受益，而不是讓公司受益。這裏的問題是，這個BOT項目引起很多質疑。」

CHEC除了這公路，它還建有赫班托達港（Hambantota port）、馬特拉・拉賈帕克薩國際機場（Mattala Rajapaksa International Airport），以及耗資14億美元、正在興建中的科倫坡港口城（Colombo Port City）。它們同樣引起爭議及質疑。

圖為2019年11月18日，鏡頭下設於斯里蘭卡一陳列室內的科倫坡港口城模型，它正由中國港灣工程興建。（Getty）

港口租約惹議中斯澄清

CHEC在獲得公路工程項目之前，在斯里蘭卡也有其他項目，包括科倫坡港口城，以及斯國南部深水港赫班托達港。斯里蘭卡因對中國拖欠債務還款，將赫班托達港租借予中國99年，之後租期再增99年。斯里蘭卡駐中國大使科霍納（Palitha Kohona）否認國家墮入債務陷阱，並說不會與中國重新就協議談判。

科霍納在接受媒體訪問時稱，在斯里蘭卡對外欠債中，中國僅佔整體的10%。訪問在3月22日發布。

科霍納被記者問及，總統是否想與中國再談判。科霍納稱：「（中斯）倘有在談判，都是非常秘密以及沒有人會告訴你。他們在向對方耳語所以沒有其他人聽到。」他還說，重談租約這個說法「絕對是垃圾」。

中國外交部發言人汪文斌2月24日否認中斯雙方是否就協議重新談判。他強調漢班托塔港是中斯兩國共建「一帶一路」的標誌性項目。他稱港口特許經營協議是公司雙方其於平等自願達成的協議，目的是將它構建成印度洋物流、航運和產業中心。