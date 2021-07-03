新冠肺炎｜Delta已入侵約1百國　俄羅斯確診與死亡個案數字創新高

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-07-03 18:12

新冠病毒 （SARS-CoV-2）變種病毒株Delta（B.1.617.2）2020年12月在印度被發現，迄今已傳播至約100個國家。世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Gebreyesus）7月2日警告，Delta很快在很多國家成為主流毒株，人類處於疫情中一個非常危險的時期。

以下為各國情況：

日本：Delta佔全部三分一

日本6月30日公布，在包括東京在內的東部地區，Delta變種病毒株個案佔所有新冠肺炎確診個案的近三分之一。而Delta變種病毒株個案所佔的比例或會在7月中前增加至50%。

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澳洲：大部分個案是Delta

澳洲新南威爾士州（New South Wales）7月3日錄得35宗確診個案，是當地2021年單日新增確診個案最多的1天。 在當地最近爆發的疫情中，確診個案已超過200宗，大部份個案由Delta引起。

印度新冠肺炎疫情：圖為7月2日，印度古瓦哈提一名新冠肺炎死者的遺體準備火化，親屬在舉行儀式。（AP）

印度：Delta推升第二波

在印度疲於應對自拍季開始的新一波疫情之際，國內新冠肺炎累計死亡個案，來到7月2日已超40萬個。印度正處於第二波疫情，部分原因是傳染性強的Delta病毒株所致。

泰國：Delta勢成主流

泰國7月2日已是連續第3天錄得破紀錄的新冠肺炎死亡人數。變種病毒株Alpha（B.1.1.7）依然是國內的主流毒株，政府指，他們預料Delta會在未來數個月成為主流毒株。

南非新冠肺炎疫情：圖為6月23日，南非約翰內斯堡一名教師接種新冠疫苗。（AP）

非洲：Delta入侵加重疫情

非洲有16個國家錄得Delta確診個案，它已成為南非的主流毒株。南非正處於第三波疫情， 全國7月2日新增24,270宗確診個案、創單日新高。

WHO指， 烏干達（Uganda）為確診個案的樣本進行基因排序，發現有97%樣本是Delta。

英國：佔整體個案95%

Delta確診個案大約佔英國確診個案的95%。英國廣播公司（BBC）7月3日報道，根據政府的每週新增確診個案數據，在過去7天，英國的確診個案上升74%。

俄羅斯新冠肺炎疫情：圖為7月2日，俄羅斯莫斯科地鐵的乘客。（AP）

俄羅斯

俄羅斯7月3日公布，全國新增697與新冠肺炎有關的死亡個案，當地連續第5天打破單日新增最多死亡個案的紀錄。全國新增24,439宗確診個案，是自1月初以來單日新增最多確診個案的1天。官員將確診個案上升歸咎於Delta。