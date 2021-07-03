歐盟警告蘋果：不要以隱私和安全為由　遏制競爭對手

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-07-03 20:07

歐盟反壟斷專員韋斯塔格（Margrethe Vestager）警告蘋果公司（Apple Inc.），不要利用所謂的隱私和安全擔憂，來遏制來自App Store應用商店的競爭。

眾所周知，蘋果主要以安全和隱私為由，不允許iPhone用户從App Store以外安裝軟件。6月，蘋果還在其網站上發表文章稱，如果允許iPhone用户從App Store應用商店之外安裝軟件，將導致用户面臨勒索軟件、盜版軟件和竊取用户數據軟件的威脅。

2020年，韋斯塔格提出了一項名為《數碼市場法案》（DMA）的新規，迫使蘋果開放其利潤豐厚的App Store，以便用户可以從網路或第三方應用商店下載應用程序。

對此，蘋果CEO庫克（Tim Cook）6月曾表示，新法規將破壞iPhone用户的安全和隱私。

韋斯塔格今日在接受採訪時稱：「我和庫克一樣擔心安全問題。我認為，隱私和安全對每個人來説都是最重要的。但是，重要的是，它不是抵禦競爭的盾牌。我認為，如果iPhone用户使用了另一個應用商店，他們也不會放棄安全和隱私。」

韋斯塔格同時表示，她對提案的修改持開放態度。新法規還需要歐盟國家和歐盟立法者的批准才能成為法律。韋斯塔格説：「我認為，有可能找到解決這個問題的辦法。」

韋斯塔格還表示，至於蘋果的新隱私變化，目前還不在她的擔心範圍內。

蘋果2021年4月份推出了iOS操作系統的更新，引入了新的隱私控制，旨在限制數碼廣告商跟蹤iPhone用户。

韋斯塔格説：「我已之前經説過多次了，提供商給我們提供的服務是一件好事，我們可以很容易地設置自己的偏好，決定是否被追蹤。到目前為止，我們還沒有理由不相信蘋果。」