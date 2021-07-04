金正恩懲罰軍方高官　傳參與中國邊境食品醫藥走私

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-04 13:52

朝鮮領導人金正恩嚴厲批評部分官員瀆職行為後，韓國媒體披露朝鮮勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲疑被罷免，涉及中國邊境食品醫藥走私。

據韓國媒體《朝鮮日報》7月3日報道，金正恩以防止新冠肺炎（COVID-19）疫情不力導致「嚴重事件」為由懲處數名高層官員，最高級別至軍委副委員長。消息人士指出，這次懲處可能與朝鮮軍人參與中國邊境走私有關。

《朝鮮日報》引述消息人士説法，朝鮮從2020年1月底為遏制新冠病毒（SARS-CoV-2）封鎖邊境，在物資缺乏狀況下，原本應監控邊境封鎖狀況的朝鮮軍人在中國邊境參與走私活動的狀況愈見增加，可能就是金正恩所指的「嚴重事件」。

消息人士指出，朝鮮軍人收受賄賂協助或參與走私的非法行為，造成多名軍方高層官員受牽連，包括2020年被封為朝鮮人民軍元帥的李炳哲和樸正天。也有消息推測，可能是軍糧運送分配過程發生問題，或是部分防疫物資遭侵吞。

另據韓聯社7月2日稱，在金正恩6月29日以防疫工作怠慢為由免去政治局常務委員等部分高級官員職務的情況下，朝鮮最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨組織書記趙甬元和內閣總理金德訓保持職位，黨中央軍事委員會副委員長李炳哲疑被罷免。