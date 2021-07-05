阿富汗大使：我們不需支援　需要的是與中國貿易往來

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-05 03:05

阿富汗駐華大使凱姆（Javid Kaim）7月4日在第九屆世界和平論壇小組討論上表示，阿富汗不需要軍事和經濟上的支援，需要的是與中國貿易上的往來。

凱姆在接受媒體提問時指出，對於阿富汗來説，接受經濟援助並非長久之計，阿富汗的當務之急是解決人民的貧困。「目前，中阿之間的貿易往來金額約為15億美元至20億美元，而阿富汗希望在未來能與中國在貿易往來上達到30億美元至50億美元」。

對於塔利班近期在阿富汗不斷攻佔地盤，凱姆認為在上一屆美國政府與塔利班簽署和平協議之後，塔利班認為已經打敗了美國這個超級大國，於是，希望能得到更多。凱姆如此比喻：「在你能得到一個完整的餡餅的時候，五分之一的餡餅就不能使你滿足。」

2021年6月3日，中國外長王毅主持中阿巴三國外長對話，承諾堅定支持阿富汗和平重建，願擴大與阿富汗經貿往來，幫助阿富汗增強自主發展能力。（新華社）

此外，在過去兩年間嘗試推動的國際討論中，塔利班被多次提及。「我相信這些嘗試的本意是好的，他們想要達到的目的也是正面的。」凱姆指出，然而，這些嘗試賦予了塔利班政治上的存在感，塔利班利用這些關於他們的討論證明其存在具有政治意義。因此，他們招攬了更多的士兵，並得到了更多的經濟援助。

凱姆還在發言中指出，媒體報道正在為塔利班造勢。當塔利班奪得一個地區控制權的時候，幾乎所有媒體都會報道。然而，當阿富汗政府軍奪回某地區控制權的時候，幾乎沒有一個媒體會報道這一進展。