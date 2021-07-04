菲律賓軍方運輸機空難　死亡人數增至45

撰文： 許懿安 王慧珊 最後更新日期： 2021-07-04 21:52

菲律賓軍方一架載有96人（此前報道稱85人）的C-130運輸機7月4日早上11時30分墜毀並起火，地點在該國南部蘇祿省（Sulu）的霍洛島（Jolo island）。迄今已知至少50人送院，且地面有4名平民受傷。菲律賓國防部稱，空難死者增至45人，包括地面的平民，此外尚有5名軍人仍然失蹤。

菲律賓軍方稱，墜機原因料不是襲擊，現時集中進行搜救，而不是調查。

軍機本是運載軍人從棉蘭老島（Mindanao）的卡加延-德奧羅（Cagayan de Oro）飛往蘇祿省霍洛島，但在早上11時30分（香港時間同日早上11時30分），它於帕蒂爾庫村（Patikul）附近墜毀。

機上許多人是最近剛從基本軍事訓練中畢業的新兵，他們均被調派至局勢動蕩的霍洛島執行任務，作為在該處參與打擊恐怖主義的聯合特遣部隊的一部分。

菲律賓武裝部隊總參謀長索貝哈納（Cirilito Sobejana）稱軍機在墜毀前偏離跑道，所以試圖重新爬升時但不果，最終墜毀。

這部飛機之前為美國空軍所用，2021年1月交予菲律賓。根據航空安全網（Aviation Safety Network）的資料，這部軍機在1988年首飛。

霍洛島人口以穆斯林佔大多數。菲律賓南部一直有大批武裝份子盤據，包括極端組織阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）。