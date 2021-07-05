新冠疫苗｜鍾南山稱中國正研發71種疫苗

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-07-05 01:10

中國工程院院士鍾南山7月3日在上海参加上海科技大學2021屆畢業典禮時説，中國的全病毒滅活新冠肺炎疫苗，對感染、肺炎、重症的保護率都是有效的，所以放心注射中國國產疫苗，對Delta變異株都有效。他在現場談了對中國新冠肺炎防控策略和疫苗研發的體會。他介紹，中國目前有71個疫苗正在研發 ，9個已經可以用了，其中有兩個被列入世界衞生組織（WHO）緊急使用清單。

7月2日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上表示，新冠肺炎疫情發生以來，中方堅定秉持疫苗全球公共產品的「第一屬性」，在自身需求巨大、疫苗供應十分緊張的情況下，盡己所能向國際社會供應了4.8億餘劑疫苗，是世界上對外提供疫苗最多的國家。中國疫苗的足跡遍佈全球五大洲。

據新華社7月3日報道，南非衞生產品監管局3日發表聲明，宣布批准中國科興公司生產的新冠疫苗緊急使用。

另據路透社消息，中國駐薩爾瓦多大使館7月2日宣佈，中方將向薩方提供150萬劑科興新冠疫苗。同一天，美國也表示，將向這個中美洲國家提供同樣數量的莫德納疫苗。

該報道稱，薩爾瓦多總統納布克爾（Nayib Bukele）隨後轉發了中方使館的聲明，並在Twitter中貼上了中國和薩爾瓦多的國旗。