日本熱海山泥傾瀉｜失蹤居民或遠超20人　市長︰確切人數無法掌握

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-07-05 04:23

日本熱海市7月3日發生山泥傾瀉，政府派出自衛隊協助搜救，受惡劣天氣影響，搜救行動一度短暫中斷。日本靜岡縣熱海市市長齊藤榮周日(4日)晚上表示，該市在泥石流災害中失蹤的確切人數尚無法掌握，此前公布的20人下落不明只是泥石流災害發生後的初步數據。

圖為7月4日，日本熱海。搜救人員在一輛被山泥沖毀的車中查看是否有傷者。（Reuters）

據新華社報道，齊藤榮當晚在記者會上表示，災害發生初期熱海市接到報告「無法取得聯絡」的人數是20人，但目前掌握確切的失蹤人數「有困難」。居民戶籍登記顯示，受災地區共有215名居民，目前有147人無法聯繫。考慮到其中有人已經搬家或災害發生後離家避難，並不能把這147人全部歸為下落不明者，有關方面正在加緊聯繫確認。

包括警察、消防和自衛隊在內約1100名救援人員周日在災場搜救，當天有13人獲救，其中1人重傷。至此，泥石流災害發生後共有23人獲救，近400人被安置在熱海市設置的15個避難所。

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靜岡縣知事川勝平太在記者會上說，有觀點認為泥石流源頭附近進行住宅用地修整等導致山體保水能力減弱並引發災害，縣政府將驗證其因果關係。

日本靜岡縣熱海市3日上午發生大規模泥石流災害，已致2人死亡，至少130棟房屋被沖毀。