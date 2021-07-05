中國太空站｜中國專家提出　美國進駐「天宮號」要符合這條件

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-05 14:40

中國對美國進駐中國太空站開出條件。據中國《國防時報》7月4日報道，中國太空站目前已收到了近30個國家的合作申請，其中包括美國。

中國神舟飛船首任總設計師、中國工程院院士戚發軔近日透露，中國在評核之後，拒絕了美國，批准了其中18個國家進駐中國太空站的資格。

分析稱，中國選擇讓哪些國家進入中國太空站，是經過精挑細選的，畢竟太空站的資源是有限的，所以中國挑選出比較有價值的研究項目。

對於美國尋求進入中國太空站的申請，中國為何拒絕呢？

戚發軔稱，美國國會2011年通過了「沃爾夫條款」（Wolf Clause），決定在航天領域不跟中國合作。

戚發軔強調，如果美國要違背自己的法律，去跟中國合作，那美國就得先把他們的「沃爾夫條款」去掉，再跟中國合作。

「長征」系列火箭總設計師龍樂豪院士龍士稱，如果美國人真要到中國的太空站來，中國也不要籠統地不歡迎美國，但是美國應該有條件地來，應該先把國會的法律給廢除了，也就是「沃爾夫條款」。

此前，美國國家航空航天局（NASA）6月23日表態，將堅定支持「沃爾夫條款」。

6月23日，NASA局長尼爾森（Bill Nelson）出席國會眾議院聽證會。他向科學、空間和技術委員會表示，希望該委員會支持增加美國太空總署2022財年預算的請求。尼爾森在聽證會上還表態稱，他支持美國「沃爾夫條款」永久化。

2011年4月，美國國會批准「沃爾夫條款」，以國家安全為由，禁止中美兩國開展任何與NASA有關，或由白宮科技政策辦公室協調的聯合科研活動，並且還將中國排除在國際太空站項目之外。