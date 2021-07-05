英美稱將恢復正常生活　專家：防護不足恐成「變種病毒工廠」

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-07-05 16:32

英國首相約翰遜（Boris Johnson）準備宣布全面解封，讓民眾在疫情下恢復自由，美國總統拜登（Joe Biden）亦指民眾正步出疫情陰霾，離開痛苦惶恐和心碎的1年，惟新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Delta在全球肆虐，不少專家均警告說不能掉以輕心。英美如此樂觀是否言之尚早？

英美對疫情抱持樂觀態度

約翰遜預計在當地時間7月5日下午宣布如期解除多項防疫措施，包括取消社交安全距離、強制民眾戴口罩和居家工作令等。英國新任衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）更揚言解除防疫規定，是保護民眾健康的最佳方法，主因疫情令家庭暴力急升及對人們的心理健康造成了可怕影響，又呼籲民眾學會與新冠肺炎共存，就像對待流感一樣。

拜登7月4日則在美國疫情未緩的情況下，邀請1,000人參與獨立日慶祝活動，並稱在抗擊疫情方面取得巨大進展，民眾正步出疫情陰霾，又鼓勵國民出外慶祝。基於美國目前只有不足一半人完全接種了新冠疫苗，而傳染性很強的Delta變異病毒株同時在全球肆虐，公共衛生專家擔心慶祝活動將發送「錯誤訊息」。

雖然兩者均強調疫情尚未結束，但他們的言論似乎仍偏向對疫情樂觀。

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英美專家：防護不足恐加劇變種病毒傳播

倫敦大學學院行為改變中心總監米基（Susan Michie）指，解除防疫措施會讓社區傳播病毒率急增，猶如以極快的速度建造新的「變種病毒工廠」。

英國聖安德魯斯大學教授萊歇爾（Stephen Reicher）亦稱，在英國只有一半民眾接種了疫苗之際，賈偉德仍想解除所有防護措施，且認為新冠肺炎是流感的想法實在令人恐懼。

美國范德比爾特大學醫學中心傳染學教授沙夫納（William Schaffner）與英國專家看法相近，表示未接種疫苗的人愈多，病毒繁殖機會也愈高，如果突變，甚至可能成為進一步惡化疫情的變異病毒株，未接種者就會是潛在的變種病毒工廠。

波士頓學院免疫學家蘭登里根（Philip Landrigan）也指出，未接種疫苗者讓病毒更容易傳播和突變，「只需要一個人身上的一個突變就夠了」。