東京奧運｜首隊參賽隊伍抵達日本　新冠氣泡內生活原來如此沉悶

澳洲壘球隊6月1日抵達日本，成為第一隊參與東京奧運賽事的抵日隊伍後，住在東京都大田區的奧運氣泡。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，這次的參賽經歷與以往有所不同。



酒店專門設立1個特別門口，1部升降機和空出3樓整層，供這班遠道而來的運動員使用，設施包括會議室、健身室和晚宴廳。他們不會與支持者會面、不能外出用餐，也無法在當地觀光，只可以來往酒店和訓練場地，且時刻受到日本媒體的密切關注。根據規定，他們必須在抵達日本前完成疫苗接種，每天做檢測和長期戴着口罩。

無聊到瘋狂煲劇

澳洲壘球隊的隊員7月中會前往奧運村，在此之前要住在大田區酒店這個奧運氣泡裏。主教練哈羅（Laing Harrow）稱，自從進入日本國境，因為過於無聊，隊員沉迷於在Netflix「煲」影片，並到健身室消磨時間。

他說：「如果你可以在手機或其他（設備）上打牌或玩遊戲，你確實需要打破這種有些無聊（的生活），因為在那裏有一段相當長的停留時間。」

圖為澳洲壘球隊6月5日在Instagram發布的相片。（Instagram@softballaustralia）

哈羅、他的隊員及職員在離開澳洲前均已注射完疫苗。他們抵日的頭3天都被關在酒店，之後才能前往距離酒店約10分鐘車程的球場訓練。他們很高興那天和日本隊伍進行了一系列練習賽。

無粉絲見面會

哈羅為球員不准與日本「粉絲」見面而感到失望。他表示，澳洲壘球隊來過大田區好幾次，與當地居民互動一直很高興。

哈羅稱無見過有其他客人，不知道這間酒店有多少賓客，他們與當地人唯一的互動就是政府官員每天到酒店為他們進行病毒檢測。