中日關係︱中國外交部指麻生太郎言論極其錯誤且危險

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-07-06 22:02

日本副首相麻生太郎7月5日稱，北京武統台灣事關日本的存亡，呼籲日本同美國一起保護台灣。北京政府7月6日對此發出嚴厲警告。

趙立堅稱，針對麻生太郎的涉台言論，北京已經向日本提出嚴正交涉。（Twitter@Lijian Zhao 趙立堅）

在中國外交部7月6日的記者會上，有記者問：「日本副首相兼財政大臣麻生太郎表示日本必須保衛台灣，防止台灣受到來自中國『外部威脅和侵略』，中方對此有何回應？」

對此，趙立堅回應說，這種言論極其錯誤並且危險，嚴重違反中日四個政治文件原則，損害中日關係政治基礎。中方對此強烈不滿，堅決反對，已經向日方提出嚴正抗議。

他還說，日本軍國主義曾對中國犯下罄竹難書的侵略罪行，某些政客時至今日還對台灣念念不忘，充分暴露出他們沒有深刻汲取歷史教訓，「今天的中國早已不是當年的中國，我們絕不容許任何國家以任何方式插手台灣問題，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權的堅強決心、堅定意志和強大能力。」

國台辦：敦促日方深刻反省歷史

與此同時，中國國台辦發言人朱鳳蓮7月6日回應說，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，日本一些政客接連在涉台問題上發表錯誤言論，公然違背日方在台灣問題上對中方作出的政治承諾，違反中日四個政治文件精神，違反國際法和國際關係準則。

朱鳳蓮表示「我們對此堅決反對。我們敦促日方深刻反省歷史，立即糾正錯誤，以實際行動恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，在台灣問題上謹言慎行，停止一切涉台錯誤言行。民進黨當局妄想勾連日本和其他一些外來勢力進行謀獨挑釁，是誤判形勢、打錯算盤。」

麻生太郎之前7月5日在演講時聲稱，如果北京對台動武的話，日本政府將認定這是安全保障相關法所規定的「存亡危機事態」，有可能行使受限的集體自衛權。他還宣稱，如果台灣地區發生大問題，美日要一同「防衛台灣」才行。

7月6日，日本內閣官房長官加藤勝信當天在例行記者會上被問及麻生太郎的言論時說，判斷事態是否是「存亡危機事態」，需要根據個別事態的具體情況，綜合各種訊息進行客觀、合理的判斷。很難一概而論。