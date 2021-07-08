新冠肺炎丨英國新增逾3萬宗確診　自1月以來首次

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-07-08 02:42

英國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續反彈，當地7月7日新增3萬宗以上確診個案，是自1月以來首次。

根據英國政府的數據顯示，當地在7日新增32,548宗確診個案，是1月23日以來的新高。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）警告，全國或在夏天出現單日10萬宗以上新高。

英國在春季的感染狀況普遍在每日5000宗以下，但由於更具傳染力的Delta變種病毒株在當地流行，導致確診個案持續上升。

即使英國的疫情嚴峻，當地仍然計劃在19日解除英格蘭地區的防疫措施，但不少專家警告此舉百害而無一利。首相約翰遜（Boris Johnson）政府則希望全國快速疫苗接種計劃可以建立免疫屏障，務求將感染後入院及死亡人數減至最低。

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對於多國準備放寬大部分防疫限制，世界衛生組織（WHO）緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）認為，各國希望在重回正常生活及控制病毒之間作出平衡，但由於並非所有人都已經接種疫苗，而且疫苗如何阻止傳染仍是一個未知之數，因此放寬措施會增加病毒傳播。

世衛流行病學家克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）則指出，現在病毒流行，放寬措施證明不可行。