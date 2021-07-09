日網友求職屢失敗怒撕公司傳單　碎片拼出梵高名畫引32萬人朝聖

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-07-09 02:27

日本年輕人求職競爭非常巨大，所有新鮮人拚盡全力都未必能夠成功被錄取。當地一名網友就因自己面試了數十間公司，卻屢屢失敗，全數遭到拒絕，沮喪之下他將多間拒絕錄取他的公司的宣傳手冊撕毀，更化悲憤為力量，將碎片當成拼圖，重現梵谷名畫《夜晚露天咖啡座》（Cafe Terrace at Night），引起網友瘋狂朝聖轉傳。

日本網友面試失敗，把公司宣傳手冊拚成梵高名畫。（@tai_oi_shiii Twitter）

該名帳號為「@tai_oi_shii」的網友在Twitter表示，自己在求職的路上頻頻受挫，去年面試了數十間公司，然而卻沒有好結果，最終沒有一間公司願意雇用他，讓他感到相當絕望。於是他一氣之下，將這些公司的宣傳手冊全部撕毀，再善用自己的專長，把這些碎紙，拼湊成梵高名畫《夜晚露天咖啡廳》。他指自己在做這件事時，本是抱著悔恨的心情，不過負面情緒最後都在拼圖過程中消散。他說在創作完成後，當時那些「悲傷、遺憾、怨恨」等情緒都已經昇華了，並稱「感謝最終錄取我的公司」。可幸他未就此放棄，最後順利找到一份穩定的工作。

他的貼文作品曝光後引發熱議，至今已有31.8萬人按讚、5.9萬人轉發，許多網友都留言鼓勵他，「這是最好的求職信」、「有很多的工作都需要藝術美感」、「能想到用這種方式再現作品的人，真的是天才」、「這真是一門偉大的藝術」等。