推文配青天白日旗　白宮解釋屬無心之失　強調一中政策不變

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-07-09 09:13

美國白宮抗疫小組透過社交媒體發文提到台灣時配以「中華民國國旗」，推文隨後被刪除。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）7月8日回應稱，這是團隊犯下的無心之過，不該被視為美國官方政策的改變。

普薩基指出，那僅是負責圖像和社群媒體團隊犯下的「無心之過」（honest mistake），不應被視為美國官方政策的改變，「當我們發現錯誤後，就將推文移除。」她也重申，美國信守基於《與台灣關係法》、三個公報和六項保證的「一中政策」。

Thank you to the US for your generosity. Together, we will beat this pandemic. https://t.co/DNvDbigsmj — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) July 6, 2021

白宮抗疫小組原推文內容表示，總統拜登（Joe Biden）承諾美國會成為世界的「疫苗兵工廠」，迄今已經運送4000萬劑疫苗至韓國、墨西哥、加拿大和台灣等地方。推文配圖也將台灣與其他國家並列，並展示青天白日滿地紅旗。

台灣總統蔡英文當時曾轉貼貼文，感謝美國慷慨的捐贈，但白宮抗疫小組隨後卻將推文刪除，引發不少熱議。外交部則表示，已經請駐美代表處提醒美方，不過因為移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。