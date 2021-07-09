東京奧運｜閉門作賽門票損失蝕到入肉　直播無觀眾聲電視台頭痕

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-07-09 15:57

距離東京奧運開幕只有兩週的時間，日本的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未見緩和，國際奧林匹克委員會和日本政府等最終決定東京都和鄰近三個縣的奧運賽事閉門進行。除了奧委會將損失數百億日圓的門票收入以外，電視台也為收視危機感到「頭痕」。

圖為2021年7月1日，德國運動員抵達位於日本東京的羽田機場。（AP）

根據7月8日的決定，不論場館容納人數和賽事舉行時間，東京都、神奈川縣、千葉縣和埼玉縣舉辦的奧運賽事將閉門進行，牽涉34個奧運場館。只有宮城縣、福島縣、靜岡縣和茨城縣得以有限度開放觀眾入場。

舉辦奧運近年已經變成「燒錢」活動，後來東京奧運被迫押後一年，如今甚至失去外國旅客帶來的經濟效益和絕大部份門票收入，可說是雪上加霜。奧組委12月曾估計舉辦奧運總開支是154億美元，包括押後舉行牽涉的28億美元。但目前數字已經增至30億美元。

門票是舉辦奧運其中一個主要收入來源。根據國際奧委會報告，上屆里約奧運售出逾600萬張門票，帶來約12億美元的收入。不過今屆卻是見財化水。東京奧運原本已經售出約448萬張門票，但奧運閉門作賽將導致約900億日圓（8.15億美元）的收入降至近乎零。

圖為2021年7月8日，韓國運動員於首爾出席東京奧運授旗儀式。（AP）

「心如刀割」的豈止面臨沈重財政壓力的奧組委，重金購入轉播權的電視台同樣憂心，連帶贊助商都擔心「物不所值」。雖然疫情期間很多人花更多時間留家，影視串流平台勢不可擋，但體育賽事的收視卻大不如前。例如去年閉門作賽的美國男子職業籃球聯賽（NBA）總決賽收視較前一年大減一半。

或許不是我們對運動失去了熱情，只是我們或多或少都嫌棄場內空無一人缺乏現場感的賽事。研究公司凱度（Kantar）的數據顯示，美國三分二的體育迷認為疫情期間觀看賽事不如以往有趣。公司高級副總裁麥康奈爾（Ryan McConnell）認為，閉門作賽的奧運對電視觀眾來說有點不夠滿足。你能夠想像世界飛人誕生的一刻場內卻寂靜無聲嗎？如此一來，收視自然有影響。

為了挽救收視，電視台唯有出盡渾身解數。美國著名體育評述員科斯塔斯（Bob Costas）稱，沒有現場觀眾使到其他聲音元素更加重要，要讓教練戴起麥克風，近距離設置懸掛式麥克風。甚至加入人工聲音都是一個選擇。疫情高峰期間，美國職業棒球大聯盟（MLB）和全國橄欖球聯盟（NFL）都於廣播時加入了人工聲音，模仿現場有觀眾時的背景聲音。電視台雖然或能仿傚，不過距離奧運開幕時間緊迫，而且奧運有眾多不同項目，要做得盡善盡美絕不容易。