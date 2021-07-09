美國空軍官泄B-21轟炸機細節　2022年初亮相首飛

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-07-09 17:05

外界對於美國空軍目前正在進行的下一代匿蹤轟炸機B-21突襲者（Raider）的細節一直有頗多猜測，美國空軍也陸陸續續釋出清楚想象圖供外界議論探討，但是卻沒有清楚的試飛、服役時程以及技術等相關資訊。

近日，美國空軍官網釋出詳細訊息，載明此型機種的技術特性、製造成本、首飛時間以及服役時間，並且清楚闡明此機未來在美國空軍戰略轟炸機團隊中的地位。

美國空軍官泄B-21突襲者匿蹤戰略轟炸機的更多技術細節，確認此機將在明年初面世。（U.S.A.F.）

此次，美國空軍正式證實，B-21戰略轟炸機，將全面取代B-2轟炸機與B-1B戰略轟炸機，將與B-52H轟炸機在未來一起於美國空軍服役，意思也就是說，美軍並無將B-52H同温層堡壘式洲際高空戰略轟炸機退役的意思，此型古董轟炸機將持續進行一系列改良，起碼服役至2040年代。

近期美軍測試在台灣海峽等相關領域，使用B-52H戰略轟炸機，實施高空施放智慧水雷的新式戰術，顯示美國空軍對此老兵還有新用途。

美國空軍近期才展示B-52H轟炸機，於台灣海峽等類似區域高空快速施放智慧水雷的新戰術，如今證實B-52H將與B-21在未來一起擔負美國戰略空軍武力的角色，B-52H可能將服役到2040年。（U.S.A.F.）

美國空軍官方指出，B-21突襲者轟炸機將成為更大的常規遠程打擊系統的組成部分，該機具備有完整的情報、監視和偵查、電子攻擊、通信以及其他物聯網能力，可以同時適應有人與無人駕駛，僅需要更改操縱座艙模組即可，無人駕駛功能的增進，使得美國空軍擁有下一代的高端UCAV（無人戰轟機）的能力，冠於全球。

根據官方資料所揭露，B-21突襲者轟炸機的設計，採用開放式系統架構，以數位設計與模擬技術降低研發風險，並且促進美國航空界在未來現代化設計飛機的能力向上提升。而開放性系統架構的優勢，在於B-21可隨着威脅環境的變化，不斷進行迅速的升級、轉型與改良，模組化的升級功能將可使此種機體設計，服役壽命更加延長，且更具經濟效益。

美國空軍證實，B-21突襲者匿蹤戰略轟炸機的單價僅6.4億美金，約等於B-2的一半，操作成本更省，具備無人駕駛技術。（U.S.A.F.）

由於B-21突襲者轟炸機的研發，最重要的一點就是其服役成本，由於現役的B-2戰略轟炸機，光是單價就高達11.57億美金（1998年幣值），更遑論其高昂的維持與後勤補保成本，使得美國空軍相當吃不消。記取B-2的教訓，B-21的估算單價在6.4億美金左右（2019年幣值），僅為B-2約一半，且其開放性架構的系統設計，將會有效降低其後勤與補保成本，預期將可大幅降低美軍操作新型轟炸機的負擔。

B-2匿蹤轟炸機，正在實驗性質投射美軍的JASSM-ER增程型聯合空射距外導彈，此種導彈具備匿蹤設計，未來搭載距外武器與精靈武器。都將是B-21的基本功能。（U.S.A.F.）

美國空軍也公布，未來首批將至少採購100架B-21轟炸機，未來採購計畫依據威脅環境的評估而定，目前已經有2架原型機，正在不同的建造階段，美國空軍公布建造階段已經完成絕大部分，2022年初將出廠亮相，2022年5月將首飛，目前此期程已經確定下來，此轟炸機將很快與世人見面。

美國空軍六代機NGAD計畫，據官方透露，已經完成選商、研製和試飛等作業，全部都是在高度保密下完成，也可能在近期面世，這是至今最可信的NGAD概念想象圖。（U.S.A.F.）

此外，在6月底，美國空軍參謀長也在國會證實，空軍使用的六代戰機NGAD（Next Generation Air Dominance）次世代制空計畫，已經完成選商、原型機研製等工作，甚至已經秘密進行試飛。

此種六代戰機將有二種款式，長程打擊款，將優先部署於亞太地區，一般標準款將部署在歐洲地區，這個計畫速度也相當快，將在2030年正式汰換掉價格高昂的F-22第五代匿蹤戰機，美國空軍的戰機陣容將維持4.5代機F-15EX、5代機F-35A以及一種待開發的4.85代多功能中型戰機（或者用更多的F-35A戰機取代）和NGAD六代戰機，其餘戰機將一律汰換，以增加作戰效能，以及在全球範圍內的技術絕對優勢。