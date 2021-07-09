輝瑞新冠疫苗效力降籲准接種第3劑　FDA及CDC少見齊聲稱暫不用

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-07-09 15:39

美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國生物新技術公司（BioNTech）稱因看到它們聯合生產的「輝瑞疫苗」免疫力在達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）後一段時間出現減退的情況，稱或需讓人們接種第3劑作為加強劑，

兩間公司擬未來數週就供人接種第3劑一事，向包括美國食品和藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）在內的監管機構申請授權。

它們在聲明中稱，根據一項正在進行中的試驗的早期數據顯示，在對抗原始病毒株及變種病毒株Beta，接種第3劑疫苗產生的抗體水平，較僅接種首2劑高5至10倍。

內文稱看以色列的數據看來，人們接種半年後，疫苗有效率由原本逾90%，下降至64%。它們認為接種2劑後的6至12個月內，可能要接種第3劑。

它們預計第3劑會是同樣有效對抗Delta變種病毒株。

兩家公司正在研發一種針對Delta的疫苗，首批已在德國生產，料8月起進行臨床研究，但仍需先獲監管部門批准。

在輝瑞與BioNTech發聲明後數小時，FDA與美國疾病控制和預防中心（CDC）聯合聲明，稱已達至「完全的預防接種」美國民眾此時不需注射加強劑。美國有線新聞網絡（CNN）稱此舉不尋常。

FDA及CDC在聲明稱它們在準備，以便科學研究結果顯示有需要為民眾接種時，再供給所需。