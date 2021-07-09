王岐山：美國將中國塑造成假想敵　或致戰略誤導誤判

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-07-09 23:02

中國國家副主席王岐山7月8日表示，美國以競爭為名，把中國塑造為「假想敵」，可能導致戰略誤導及戰略誤判的惡性循環。

中國人民外交學會及美中關係全國委員會（National Committee on U.S.-China Relations）8日舉辦紀念美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）秘密訪華50周年的活動。王岐山在活動上指出，中美三個聯合公報為雙方正確處理中美關係提供根本的遵循。

圖為1974年11月，美國時任國務卿基辛格（左一）與中國時任副總理鄧小平（中）在北京人民大會堂出席宴會。（AP）

他說，雙方要堅持公報精神，尊重彼此主權、安全、發展利益，通過對話協商妥善處理分歧摩擦，平衡解決彼此關切，這是保持中美關係穩定向前發展的關鍵。

王岐山又稱，濫用國家安全，操弄意識形態分歧，給兩國正常交流設置障礙，是逆歷史潮流而動。

他指，美國對華戰略要避免形成誤導誤判之間的惡性循環，並稱美方以競爭為名，把中方塑造為「假想敵」，刻意營造猜忌對立、勝敗對決的氣氛，可能導致戰略誤導，誘發戰略誤判，戰略誤判放任戰略誤導。

王岐山稱，美方應當認清自身的最大挑戰，不在外國更不是中國，而是在美國自身。