美國前助理國務卿：美國實力遠超中國　中美關係才能穩定

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-11 01:12

美國前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）接受日媒採訪時稱，只有在美國實力遠超中國之時，兩國關係才能保持穩定。

《日本經濟新聞》7月10日發布對拉塞爾的專訪。在評論美國政府過去數十年的對華政策時，拉塞爾表示，隨着中國的實力接近美國，中美關係已經不再像從前那樣，「美國支持中國發展，努力避免摩擦對抗的好時光」已經過去了。

拉塞爾稱，在克林頓（Bill Clinton）政府時期，美國認為一個穩定和繁榮的中國符合美國及其盟友的利益，因此美國政府推動對華接觸，試圖讓中國融入美國主導下的國際體系，並希望以此塑造中國的行為。在那個時候，沒有人認為孤立遏制中國、破壞中國的穩定是更好的做法，「這將是一場災難」。

儘管拉塞爾認為現在一些否定對華接觸戰略的說法站不住腳，但也坦承情況的確變了，中美很難回到過去。首先在過去，只要兩國在軍事和經濟實力上存在巨大差距，中美關係就相當穩定。可是現在中國在經濟上取得了更大成就，軍事技術能力也更強。如今的中國即將成為一個匹敵美國的大國，這種現象從來沒有出現過。

拉塞爾認為，中國更加公開地挑戰全球規則，以及美國的領導地位。中國開始相信自己和美國一樣強大，當他們越變越強時，美國正在衰落。伴隨着這種看法，中國的行為變得危險和令人不安。只要中國還認為美國的實力正在下降，就會有動力發出更加直接的挑戰。

拉塞爾指出，只有在美國實力遠超中國之時，兩國關係才能保持穩定。儘管他反對削弱中國的戰略，認為這種做法「既不明智也不可行」，但美國的確需要展示自己的力量。

在這方面，美國需要加強與盟友的關係；展示自己的韌性，進行自我革新和重塑，推動民主社會整體實力的增長。拉塞爾稱，中國領導人尊重力量而輕視軟弱，美國只有這樣做才能讓中國有所妥協，或在行為上更加謹慎。