拜登簽署行政命令：照顧基層與勞工　保障小企業　約束大公司

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-07-10 20:53

美國總統拜登7月9日簽署行政命令，內容包括約束大企業的力量，對象包括來農業、金融業、科技業、運輸業、醫療保健及其他行業，並更着重保障與扶持基層、勞工及小企業。

他在簽署前說，「我是個自豪的資本主義者。但我得非常明確地說，沒競爭的資本主義不是資本主義。那是剝削。」

白宮稱總統正在「採取果斷的行動，降低企業合併的趨勢、增加競爭，並為美國的消費者、工人、農民和小企業帶來具體利益」，並補充稱「行政命令包括更多十多個聯邦機構，以迅速解決我們經濟中一些最緊迫的競爭問題。」

根據白宮發布的事實清單，行政命令中引人注目的條文包括加強監管併購，並就那些對美國出口商收取高額費用的遠洋托運人嚴厲執法。

內文亦包括「將為美國家庭降低價格、為工人提高薪金、促進創新以及令經濟增長更加快」，以及幫忙抵消數十年來企業整合加快的影響。

拜登亦在行政命令中指出，要禁止或限制「不競爭協議」（noncompete agreement），要求司法部及聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）嚴格執行反競爭法例，並鼓勵推出「容許客戶下載其財務數據並自行保有」的規例。

政府還將鼓勵FTC為大型科技公司制定有關監察及收集美國公民個人數據的規則，以及就互聯網市場上不公平競爭方法，保護小企業免受它們影響的規則。