古巴罕見爆發大規模反政府示威遊行　哈瓦那指責美國煽動

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-12 12:57

古巴爆發自1994年以來首次大規模反政府示威遊行，古巴領導人指責遊行由美國方面資助和煽動，並號召民眾上街「保衛革命」。

據英國路透社報道，從哈瓦那（Havana）到聖地亞哥（Santiago），數千名古巴人7月11日走上街頭舉行罕見的抗議活動，對古巴經濟狀況、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種的速度表達不滿，並對政府的玩忽職守表示失望。

古巴共產黨中央第一書記、國家主席迪亞斯-卡內爾（Miguel Diaz-Canel）表示，遊行由美國方面資助和煽動，他還號召民眾上街「保衛革命」。

在古巴首都哈瓦那，可以看到古巴特種部隊的吉普車，後面裝着機關槍。

數千人聚集在哈瓦那市中心和部分海濱車道上，有大量警察在場。有多人被捕，與警察發生扭打。

古巴爆發1994年以來首次大規模反政府示威（請點擊大圖瀏覽）：

路透社記者目睹警方向一些抗議者噴胡椒，並用警棍毆打抗議者，但並沒有試圖直接對抗數千名聚集在哈瓦那市中心高喊「自由」的抗議者。

路透社記者稱，抗議者高呼「迪亞斯-卡內爾下台」的喊聲淹沒了政府支持者高喊「菲德爾」（Fidel，前領袖卡斯特羅的名字）的聲音。

法國傳媒稱，常年來，古巴遭受美國封鎖，經濟大受影響，而隨着新冠疫情的爆發，旅遊業一蹶不振，經濟雪上加霜，醫療物資短缺。古巴國家主席迪亞斯-卡內爾認為，這一切的根源在於美國。

迪亞斯-卡內爾表示，抗議活動是異見分子受美國指使進行的一種系統性挑釁。近幾個月來，華盛頓一直在試圖破壞古巴的穩定和經濟，這是一項旨在引發大規模社會崩潰政策的一部分。