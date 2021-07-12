美國為何拒向海地出兵　美媒稱華府不欲重蹈阿富汗覆轍

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-07-12 16:04

海地總統遇刺身亡，緊急請求美國派兵保護，遭到美國政府婉拒。美國為何不願出兵海地？美媒析背後原因。

針對海地總統遇刺身亡，美國國防部發言人柯比（John Kirby）7月11日表示，已派遣聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）的成員前往海地，就海地總統莫伊茲（Jovenel Moïse）遇刺案展開調查。

海地政府於當地時間7月9日深夜請求美國出兵海地維持秩序，但遭到美國拜登（Joe Biden）政府婉拒。

海地總統遇刺身亡案多名嫌犯已被捕（請點擊大圖瀏覽）：

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海地選舉部長皮埃爾（Mathias Pierre）7月9日稱，已要求美國和聯合國派兵，幫助保護包括機場和港口在內的關鍵基礎設施。

拜登政府一名高級官員於當地時間9日深夜回應稱，目前無計劃向海地提供軍事援助。

美國防部發言人柯比10日受訪時說，「我們注意到海地的請求，正在分析」，稱海地的請求內容籠統，並未提到需要的兵力人數和類型。

美國為何不願出兵海地？美國《紐約時報》分析稱，美國不願派兵到海地，因為美國總統拜登現在只想縮減海外兵力規模，派兵到海地可能使美軍遭遇傷亡，並使美國繼阿富汗之後，再度與政局混亂的國家糾纏不清。

海地總統莫伊茲生前活動回顧（請點擊大圖瀏覽）：

就在海地向美國提出出兵請求的前一日，美國總統拜登7月8日宣布，美軍駐阿富汗的任務將在8月31日結束。

拜登指出，假如塔利班（Taliban）控制阿富汗，美國不會為阿富汗民眾的死傷負責。

紐時指出，拜登政府拒絕派兵，有可能使海地混亂的局勢惡化為難民危機。這也顯示歷經20年的阿富汗戰爭後，美國軍事干預海外的態度已出現重大轉變，甚至對有限度派兵到政治動盪的鄰近國家都沒興趣。

分析稱，美國就算只派少數軍隊到海地也有風險。1992年，美國曾派小規模的維和部隊到索馬里，1993年10月索馬里首都摩加迪沙發生街頭槍戰，18名美軍和至少數百名索馬里人死亡，成了美國時任總統克林頓（Bill Clinton）的政治危機。

此外，在海地總統遇刺身亡、政府權力歸屬不明之際介入海地局勢，會被認為干涉海地內政。