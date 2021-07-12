歐盟為制衡中國一帶一路　啟動全球基礎設施計劃

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-07-12 22:27

歐盟7月12日同意啟動一項連接歐洲和世界的全球基礎設施計劃，這是繼與印度和日本達成協議以及七國集團（G7）做出類似承諾後的最新舉措。

據路透社7月12日報道，由於懷疑中國國家主席習近平提出的「一帶一路」倡議通過基礎設施將歐洲與亞洲連接起來以獲得更大的影響力，歐盟為從2022年開始的雄心勃勃的「連接歐洲和世界的全球基礎設施計劃」制定了正式路徑。

「我們看到中國利用經濟和金融手段在世界各地提高政治影響力，對此抱怨是沒有用的，我們必須提供其他選擇，」德國外交部長馬斯（Heiko Maas）在歐盟外長會議上告訴記者，「重要的是，歐盟與美國進行非常密切的合作」。

「一帶一路」是由中國在2013年發起的一項倡議，旨在加強中國貿易路徑沿線國家的基礎設施建設，打造更為高效的貿易區域網絡。圖為2019年4月26日，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂舉行宴會，歡迎出席第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的外方領導人夫婦及嘉賓。（新華社）

盧森堡外長阿賽爾伯恩（Jean Asselborn）7月12日告誡說，不要把中國當成對手，指出德國汽車製造商每年在中國的汽車銷量都超過德國。

值得一提的是，有歐盟外交人員披露，被稱為「連接歐洲和世界的全球基礎設施計劃」的戰略沒有提及中國，但一位參與起草該戰略的歐盟外交官說，這份8頁的文件「寫滿了中國」。