印度雷電造成至少76人死亡　遊客在閃電中自拍遇難

隨着季風季節的來臨，雷電已在印度造成76人死亡。印度總理莫迪（Narendra Modi）發文對遇難者表示哀悼，政府將為每名遇難者的家屬及受傷者提供補償金。



7月12日，拉賈斯坦邦災害部門的一名官員告訴法國傳媒，在76名遇難者中，至少有23人死於位於沙漠地區的拉賈斯坦邦（Rajasthan），其中有12人於11日晚在著名的12世紀阿米爾堡（Amer Fort）附近的瞭望塔上，觀看風暴降臨齋浦爾市（Jaipur）的情況。

印度民眾被雷電擊中，有人血流滿面，有人不幸遇難：

Warning ⚠️ Disturbing Visuals - More than 11 people were killed in a lightning ⚡️ strike while taking #selfies during a thunder storm at #AmerFort #jaipur #rajasthan in #India 😞



Never underestimate lightning or a thunder storm! Your selfie』s can wait! pic.twitter.com/gzwCPoY62T — TRAVELONAUTS ™ (@travelonauts) July 12, 2021

人們在那裏的時候，天已經在下雨。齋浦爾市高級警官蒂瓦里（Saurabh Tiwari）說，隨着降雨加劇，他們擠在塔樓裏。他說，雷擊發生時，塔上有多達30人。緊急救援小組正在核實，是否有遇難者掉進塔一側的護城河中。一些傷者因雷擊而失去知覺。他補充說，其他人在恐慌和極度痛苦中跑了出去。

官員們稱，一些遇難者在風暴中自拍。每年都有成千上萬的遊客前來此處參觀阿米爾堡，這是齋浦爾城外一座山頂上的中世紀建築群。

電閃雷鳴之下的阿米爾堡夜景。（Twitter@bilal_muhammad4）

官員們表示，在鄰近的北方邦，7月10日和11日至少有42人死於雷擊。官員們沒有透露更多細節。

中央邦災難控制室的一名官員告訴法國傳媒，周末期間，又有11人在中央邦死亡。這名官員說，其中兩人是帶着駱駝和羊去吃草時，在一棵樹下避雨時遭到雷擊。

Saddened by the loss of lives due to lightning in parts of Madhya Pradesh. The State Government will provide all possible assistance to the affected. From the PMNRF, Rs. 2 lakh would be given to the next of kin of the deceased and Rs. 50,000 would be given to the injured: PM Modi — PMO India (@PMOIndia) July 12, 2021

對於此事，莫迪7月12日在Twitter發推文稱，對中央邦部分地區因閃電造成的生命損失感到悲痛。州政府將向受影響的人提供一切可能的援助。死者的親屬將獲得20萬盧比，受傷者將獲得5萬盧比。