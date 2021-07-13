新冠肺炎｜英國無視疫情反彈按原定解封　專家警告災難後果

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情反彈之際，英國宣布將如期在7月19日解除防疫限制，包括重開商舖及活動場所，及撤銷強制口罩令。專家警告過早解除防疫限制，可能造成災難後果。



圖為7月12日，倫敦國王十字車站。民眾在站內戴上口罩。（Reuters）

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）表示，政府堅信是時候讓國家重過接近正常的生活，又稱解封的一步永不會有完美的時間，因為「根本無法根除這種病毒」。

英國解除防疫限制，是基於即使疫情反彈感染人數上升，但住院及死亡率維持低水平。英國把這歸功於疫苗接種，認為疫苗大大減少感染者病重的風險，包括今天在英國流行的Delta變種病毒株。

截至7月12日，英國單日新增3.4萬宗感染個案，但死亡人數僅6人。英國的疫情自6月中反彈感染數字急升，但死亡人數繼續維持十數人或以下。

專家批評解封過早

然而，這樣做卻受到了質疑。一封集合了120名國際專家聯署，致期刊《刺針》的信中表示，英國的解封過早。

信中指出，一個地方要做到群體免疫，需要最少全體七成的國民完成接種，建立免疫屏障。但現在英國只有51%的國民完成接種。英國現時解除防疫措施，只會令感染人數進一步上升。

而因Delta變種的高傳染力，新一波的疫情爆發將很有可能反彈至年初的高峰水平，甚至超越。

英國醫學會名譽副主席昌德（Kailash Chand）表示，儘管住院的數字只有1%，但因感染人數上升，住院的人數也會隨之提升。

圖為7月11日，歐國盃決賽在英國舉行，球迷為意大利勝出慶祝。外國擔憂這將會向其他國家散播病毒。（Reuters）

只打一半疫苗製造「壓力」促進變種

同時感染人數的增加，亦可能增加病毒變種機會。特別在有疫苗環境，但又出現大規模感染的情況下，疫苗製造的「壓力」可能會促進病毒進一步突變，情況就如抗生素催生成超級細菌一樣。

倘若病毒變種成更具抗藥性，讓疫苗失去大部分效用，將會造成災難。

牛津大學初級保健教授格林哈爾希（Trish Greenhalgh）警告，英國可能會因此為病毒演化出抗藥性提供「肥沃的土壤」。她表示即使英國解除防疫措施，人們亦必須配戴口罩，防止病毒散播。