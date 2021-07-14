失明異見人士陳光誠取得美國籍　盼美國更嚴厲對待中共

中國失明異見人士陳光誠流亡美國9年後加入美國籍，成為美國公民。陳光誠在一份聲明中呼籲，美國應對中國共產黨採取更強硬立場。



據美國之音（VOA）7月13日報道，陳光誠通過翻譯向媒體表示，「非常感激美國這個自由的國家歡迎我們」。陳光誠6月21日在華盛頓附近的巴爾的摩市宣誓加入美國籍，成為美國公民。7月8日在新罕布殊爾州曼徹斯特（Manchester）會見他的法律團隊，並一起慶祝。

陳光誠的律師之一布魯諾（George Bruno）稱，「陳光誠從被中國軟禁到成為美國公民，經歷了漫長的過程，長達15年，她的太太在2021年3月加入了美國籍。」

美聯社（AP）引述陳光誠的話說，「中國的人權狀況在持續惡化，中國人上網獲取了很多訊息，從而對自己的權利有了更強的意識和要求。共產黨因為越來越擔心自己失去控制和權力，所以越來越多通過強力壓制人民，保護他們對權力的控制。」

陳光誠還表示，美國需要對中國共產黨採取更加強硬的立場，「放棄綏靖政策」。希望美國與「中國人民站在一起」，抵制中國共產黨。「如果我們只是與中國共產黨談判，他們是不怕的，中國共產黨向來蠻不講理，橫行霸道」。

公開資料顯示，陳光誠2012年4月27日進入北京的美國駐華大使館尋求庇護，經過美方與中國方面多次討價還價，雙方達成協議，允許陳光誠及其家人在2012年5月19日前往美國。