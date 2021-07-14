習近平分別與土耳其及烏克蘭總統通電話　提及共同抗擊疫情

中國國家主席習近平7月13日分別與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan），及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，談及抗擊新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，相互合作等的議題。



圖為7月12日，烏克蘭總統澤連斯基，在德國柏林與德國總理默克爾會面。（Getty）

習近平與埃爾多安通電話時表示，中方願與土方就疫苗展開深入合作，共同戰勝疫情，又指雙方在疫情下的緊密合作，成為雙邊關係的新亮點。

習近平強調，雙方要堅持尊重彼此核心關切，增強戰略互信。中方同時支持土方維護國家主權、獨立、領土完整，願與土方加強反恐、安全等領域合作

埃爾多安回應感謝中方為抗擊新冠疫情提供的支持，指中國疫苗的安全性和有效性得到世界的認可和信任，希望同中方加強疫苗合作。

埃爾多安祝賀中國共產黨成立100週年，又表示土耳其尊重中國主權和領土完整，堅定奉行一個中國政策。但同時認為在中國生活的維吾爾族人，與中國公民般享有平等與繁榮和平的生活，對土耳其十分重要。

習近平同日亦與烏克蘭總統澤連斯基通電話，這會是澤連斯基上任後，雙方領導人首次的電話交談。

習近平表示願與烏克蘭繼續加強疫苗、中醫藥領域等合作，助烏方戰勝疫情。習近平又稱雙方要以共建「一帶一路」為契機，推動基礎設施、中歐班列等項目合作。

習近平表示尊重烏克蘭人民選擇的獨立道路，並支持烏克蘭的主權和領土完整。

澤連斯基回應感謝中方的疫苗協助，又指烏克蘭願為中國作為與歐洲營商的橋樑。澤連斯基稱烏方堅定奉行一個中國政策，並願以兩國建立戰略夥伴關係10週年和建交30週年為契機，與中方推進各領域交流合作。