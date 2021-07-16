歐洲西部暴雨　德國比利時災情嚴重合共逾60死

歐洲暴雨成災導致逾60人死亡。其中德國和比利時出現嚴重水浸，北萊茵—威斯特伐利亞州和萊茵蘭—巴拉丁州分別有最少30人和28人死亡，比利時媒體報道水災導致國內有8人死亡。



德國警方7月15日稱，洪災造成數十人失蹤，上千人被緊急疏散。德國媒體稱，這是德國所遭遇「百年一遇的」大洪水。

受低氣壓「貝恩德」（Bernd）影響，德國多地連降大雨。萊茵河、摩澤河的水位持續上升。部分地區河水漫過堤壩，淹沒了街道，樹木被洪水衝倒。

其中德國西部的萊茵蘭—巴拉丁州和北萊茵—威斯特伐利亞州受災最為嚴重。重災區萊茵蘭—巴拉丁州宣布，7月16日，該州的所有公共場合將降半旗致哀，表示對遇難者的哀悼。

德國多處大壩承受着極限壓力，面臨潰壩的風險。德國已經緊急疏散數千民眾。德國西部多地的公路、鐵路、河道運輸均已經中斷。德國電力部門統計，超過16萬人目前處於斷電狀態。據德國氣象局預計，德國西部強降雨將持續到當地時間7月16日夜間。